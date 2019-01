Hombre en corredor de la muerte es hallado sin vida en su celda

(NOTICIAS YA).-Scott Dozier, un condenado a muerte en Nevada, fue encontrado muerto en su celda el sábado por un aparente suicidio, dijeron funcionarios del departamento de correcciones del estado.

Dozier, de 48 años, estaba colgado de una sábana atada a una rejilla de ventilación en su celda en la prisión estatal de Ely, dijo el departamento en un comunicado de prensa.

Fue declarado muerto a las 4:35 p.m. PT.

Dozier debía haber sido ejecutado en julio de 2018 con una combinación de drogas nunca antes utilizada, pero la decisión de un juez con respecto a una de las drogas puso eso en espera.

Dozier fue declarado culpable de asesinato en primer grado en la muerte de Jeremiah Miller, quien fue asesinado y desmembrado en 2002. El torso de la víctima fue encontrado en una maleta tirada en un contenedor de basura en Las Vegas, según el Departamento de Correccionales de Nevada.

Dozier también fue declarado culpable de asesinato en la muerte de otra víctima encontrada enterrada en el desierto de Arizona.

El abogado de Dozier, Thomas Ericsson, dijo en julio que su cliente quería ser ejecutado, pero su ejecución se retrasó dos veces, una en noviembre de 2017 y otra vez en julio de 2018, debido a la combinación de midazolam, fentanilo y cisatracurio que Nevada planeaba usar para ejecutarlo.

Se plantearon preocupaciones legales sobre si el cóctel de la droga torturaría a Dozier en sus últimos momentos. Los críticos de la pena de muerte han argumentado durante mucho tiempo que el midazolam no es un anestésico que mata el dolor y permitiría a los condenados sentir un dolor tortuoso por los siguientes medicamentos.

El fabricante de Midazolam acudió a los tribunales para evitar que su producto se usara en una ejecución. Un juez de distrito le otorgó a la compañía una orden de restricción temporal, diciendo que la compañía habría sufrido “daños irreparables”.

Fentanyl, la droga que fue considerada la droga más letal en los Estados Unidos por el CDC el mes pasado, no fue la principal causa de controversia.

El tercer medicamento en la combinación fue el principal tema de disputa legal en 2017. El cisatracurio es un relajante muscular, y un juez de distrito dictaminó que el estado no podía usarlo porque el medicamento podía ocultar signos de dolor.

“Permitir que el gobierno ejecute a una persona que usa un protocolo que corre el riesgo de tortura sería una grave injusticia“, argumentó la Unión Americana de Libertades Civiles en julio.

Dozier no hizo desafíos legales para detener su ejecución. “La vida en la cárcel no es una vida”, dijo a The Vegas Review-Journal. “Esto no es vivir, hombre. Es solo sobrevivir”.

“Si la gente dice que me van a matar, que lo hagan“, dijo al periódico.

CNN se acercó al abogado de Dozier, pero no ha recibido respuesta.

Nevada no ha ejecutado a un prisionero desde abril de 2006, cuando Daryl Mack murió por inyección letal.

*Con información de CNN*