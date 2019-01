Escuelas de P.G. seguirán con alimento gratis pese a cierre de gobierno

(NOTICIAS YA).- Autoridades de las escuelas públicas de Prince George’s afirmaron que todos los centros de estudio del condado tendrán comida gratis o con precio reducido para quienes solicitaron dicho servicio.

El anuncio se da en el marco del cierre de gobierno de la administración de Donald Trump y con ello se cierra las especulaciones de padres de familia que incluso no querían enviar a las escuelas a sus hijos por la falta de dinero para pagar la alimentación.

Mónica E. Goldson, directora ejecutiva interina de las escuelas públicas de Prince George’s dijo mediante un comunicado de prensa dado a conocer a los medios de comunicación que:

A medida que comenzamos el año nuevo, muchas familias dentro de la comunidad del Condado de Prince George’s están lidiando con el impacto continuo del cierre del gobierno federal. Todos los que estamos en PGCPS reconocemos que con cada día que pasa, el cierre está creando incertidumbre para muchas familias en todo el distrito escolar.

Las responsabilidades financieras se extienden más allá de los gastos principales, cómo pagar el alquiler o la factura de la electricidad, pero también lo básico del día a día, como las comidas saludables y completas.

Ningún padre debe temer que su hijo no coma porque no pueden pagar. De hecho, nuestra política existente garantiza que todos los niños dentro de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George reciban algo para comer, incluso si no pueden pagar.