Primera muerte en El Paso a causa de la influenza

(NOTICIAS YA).- A tres meses de que comenzó la temporada de influenza, ya se reportó la primera muerte El Paso a causa de esta enfermedad.

Con el regreso a clases, autoridades piden a padres de familia extremar precauciones. En las últimas semanas se ha reportado un aumento de casos de influenza en nuestra región siendo niños y jóvenes los más afectados por esta enfermedad.

Hasta la fecha más de 650 casos de influenza han sido confirmados en la ciudad de El Paso en esta temporada de influenza.

Este lunes, autoridades del Departamento de Salud Pública confirmaron la muerte de un hombre de más de 80 años a causa de esta enfermedad.

“La temporada de influenza para nosotros va desde el primero de octubre hasta el siguiente año último día de abril, así es que esta desafortunada defunción queda dentro de ese término, masculino por arriba de los 80 años con enfermedades asociadas no vacunado”, Fernando Gonzales Maese, Departamento de Salud Pública.

Las autoridades continúan pidiendo a la comunidad ponerse la vacuna contra la influenza en especial adultos mayores y niños, hay residentes como Ruth Silva que cree innecesario vacunar a su hija.

“Tengo varios años y gracias a Dios no se me enferma así que no he visto la necesidad de ponerle la vacuna contra la gripa pero no estaría mal que se la pusiera”.

Con el regreso a clases, autoridades piden a la comunidad extremas precauciones ya que al ser una enfermedad viral y no contar con la vacuna puede llegar a ser más fácil que menores se contagien.

“Hacemos un llamado a todas estas personas que van a regresar a clases y las personas que no se han vacunado, este es el momento la vacuna tarda hasta dos semanas en hacer efecto completo y por supuesto el lavado de mano, en cuanto empiecen los síntomas ir con el médico, si estamos enfermos quedarnos en casa”.

Si desea más información sobre estas prevenciones puede entrar a http://www.epsalud.com.