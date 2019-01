Se defiende el acusado de apuñalar a perro en México

(NOTICIAS YA).- En las redes sociales fueron implacables al revelar datos personales de Gerardo Agustín Herrera Cruz, al acusarlo de ser el violento hombre que durante el fin de semana apuñaló a un perro en la ciudad mexicana de Piedras Negras en el estado de Coahuila. Gerardo se siente en peligro ya que su información privada ha sido revelada y ya tiene amenazas de muerte.

Gerardo acudió a la policía para declarar, para demostrar que él no estaba en la fiesta ni en el lugar dónde fue asesinado un perro en México y admitió que sí conoce al presunto asesino, se trata de una persona con el mismo nombre, es decir que son tocayos.

El verdadero asesino presuntamente se llama Gerardo Escobedo.

“No soy el del video. Se están confundiendo por los videos. Él tiene el mismo nombre que yo. Yo vivo en Lázaro Cárdenas el chavo vive aquí en la colonia… sí ubico a la persona responsable y sí estoy dispuesto a colaborar con la autoridad”, dice Gerardo Agustín Herrera Cruz.

Gerardo Agustín sí está dispuesto a colaborar con la policía pero dice que desconoce el paradero del presunto responsable. “Si yo supiera dónde está…. Él se llama igual, pero tiene otro apellido Gerardo Escobedo y yo me llamo Gerardo Agustín Herrera Cruz y ponen mi nombre en ciertas páginas”, comentó.

Gerardo y su familia tienen pavor de las reacciones de la comunidad ya que hay mucho odio y ataques en su contra cuando él está dispuesto a comprobar legalmente su inocencia. “No saben realmente dónde vivo y seguramente quisieran conflicto y están atacando y buscando pleito con alguien que no tiene que ver. Vengo a la autoridad a dar a mi testimonio y que se me repare el daño porque no tengo nada que ver y hay amenazas de muerte hacia mi persona y familia”, exclamó preocupado.