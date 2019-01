VIDEO: Buscan a hispano que lamió el timbre de una casa por 3 horas

(NOTICIAS YA).- Las autoridades en Salinas California están tras el paradero de un hispano que estuvo lamiendo el timbre de un hogar por tres horas.

El sujeto fue identificado como Roberto Daniel Arroyo y los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 5 de enero en la comunidad de Rossi Rico.

La familia Dungan, quienes estaban fuera de la ciudad al momento del incidente, había isntalado el sistema de seguridad hace un mes. Sylvia recibió una notificación a las 5:00 a.m. y pensó que había mucho tráfico a esa hora, ya que su hijo no llega hasta las 6:00 a.m. al hogar. Sin embargo, el ruido no despertó a sus otros hijos que estaban en la vivienda.

Cuando revisó las imágenes vio a Arroyo realizando sus fechorías.

De acuerdo con la Policía, el hombre eyaculó en el patio frontal de la vivienda y quedó captado en las cámaras de seguridad.

Arroyo continúa en la libre comunidad y podría enfrentar dos cargos por delitos menores por hurto y merodeo.