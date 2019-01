Apple Watch le salvó la vida a hombre al advertirle problema en corazón

(NOTICIAS YA).- Un Apple Watch que al principio era un regalo de Navidad, terminó salvándole la vida a un hombre, luego que él se dio cuenta de la manera irregular que su corazón latía desde la aplicación del reloj.

Se trata de Berry Maden, quien se compró el famoso reloj como regalo hacia él mismo, en parte para seguir de cerca su estado de salud, ya que anteriormente había sufrido de un daño cerebral, reportó CNN.

Ahora, la pequeña pieza de tecnología parece un regalo aún mayor para él y su esposa.

“Originalmente él lo compró porque tienen una nueva aplicación de riesgo de caída en donde, si él se cayera y yo no estuviera cerca, el sensor de caída siente que se cayó y llama al 911 “, dijo su esposa, Tara Maden, de acuerdo con CNN.

LEE: Joven pasará el resto de su vida en cama tras cambiar riñón por iPhone

Pero el reloj terminó detectando algo que Barry Maden ni siquiera tenía en su radar. Pensó que solo estaba sintiendo ansiedad por viajar durante las vacaciones, pero su nuevo reloj lo alertó de que en realidad era algo mucho más serio. “Y dijo: ‘Parece que tu corazón está en AFIB. Debe comunicarse con su médico “, dijo Barry Maden.

La Afibrilación auricular, o AFIB (por sus siglas en inglés), es un latido cardíaco irregular. Si no se trata o no se detecta, puede provocar coágulos de sangre y causar un derrame cerebral u otras complicaciones cardíacas, de acuerdo con Heart.org.

FOTO: Niña descubre pornografía infantil en el Apple Watch de un primo

Barry Maden decidió ir al hospital y los médicos le confirmaron que estaba en AFIB.

“Probablemente me hubiera tomado más tiempo llegar al médico si no hubiera tenido algo que me dijera que algo no estaba bien “, dijo. Los médicos sedaron a Barry y su corazón se detuvo y reinició para tratar el problema, informó CNN.

LEE: Adolescente murió electrocutada cuando su iPhone cayó en la bañera

Tara Maden añadió que se siente particularmente agradecida y bendecida. “En lugar de ser solo un juguete o un “tchotchke” (chuchería, objeto simple), creo que probablemente le prestaré más atención”, dijo Barry Maden. La función de electrocardiograma en el reloj de Apple tiene limitaciones. No puede detectar la mayoría de las anomalías del ritmo cardíaco o los cambios eléctricos asociados con un ataque cardíaco.

VIDEO RELACIONADO