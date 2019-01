Niña se suicida para hacer a su madre “la mujer más feliz del mundo”

(NOTICIAS YA).- Una niña de 10 años se suicidó en México como “regalo” de Día de Reyes Magos para su madre, a quien deseaba hacer “la mujer más feliz del mundo” con su muerte.

Evelyn Nicole, como fue identificada la niña, escribió una carta para su madre tras tomar la decisión de quitarse la vida en la casa en que vivían ambas en Aguascalientes, y lugar al que la mujer no ha regresado tras la muerte de su hija.

La niña eligió la noche del 6 de enero para suicidarse, el Día de los Reyes Magos; una festividad católica en la que los niños mexicanos reciben regalos.

En la carta, la niña se culpó por que su padre las abandonó a ambas y aseguró que solo era un “estorbo” y le daba “desgracias” a su madre.

“Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida, pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido”, fue parte de lo que escribió la niña.

“Te quiero mami”, agregó la pequeña en el último mensaje que su madre tendría de ella.

La noche del 6 de enero fue cuando los servicios de emergencia recibieron un llamado alertando sobre una niña muerta, cerca de ella encontraron el mensaje.

“Te quiero mucho, mami. Sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”, se leía en la carta, según medios locales.

La investigación está en curso y los informes locales afirman que la policía busca acusar a la madre, cuya ubicación sigue siendo desconocida, por la muerte de la niña, detalla Daily Mail.