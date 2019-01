Se incendió su hogar y no pudo rescatar a su perro

(NOTICIAS YA).- Una familia de la ciudad de Río Grande está pidiendo de la ayuda del público ya que un incendio arrasó con gran parte de su patrimonio.

La familia Leyva de la ciudad de Río Grande está buscando respuestas a lo sucedido con su patrimonio ya que el fin de semana un voraz incendio acabó con tres vehículos y parte de su cochera.

Guillermina Leyva describe los momentos de desesperación al no poder salvar una de sus mascotas.

“Lo único que hice, déjame salvar mi perro por lo menos si no puedo salvar los muebles. Corrí por allá y el perrito se me quedaba viendo quería que lo salvara, pero nomas salve la mitad de los perros y este hay se me quedo muerto”, dijo.

De acuerdo a investigaciones preliminares por parte del departamento de bomberos Río Grande señalan que se llevan varios días de investigación para saber si fue provocado.

“En eso estamos. Comenzamos desde el sábado en la madrugada y hasta ahorita estamos regresando para continuar con la investigación estamos hablando con testigos para ver que información nos tienen”.

La familia ha creado un Go Found bajo el nombre de Kelly Kellz para recibir ayuda económica para así poder iniciar de nuevo con su patrimonio.

El departamento de bomberos de ya está haciendo las investigaciones de este caso para determinar cuáles fueron las causas,