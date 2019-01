Un pueblo de 12 mil años está por ser sumergido para siempre

View this post on Instagram

La pequeña ciudad de Hasankeyf, en Turquía, está condenada a desaparecer en los próximos meses bajo un lago artificial, como resultado del proyecto de la represa hidroeléctrica. El pueblo, de 12.000 años, se convertirá en la la segunda represa más grande del país. Fotos: Bulent Kilic/ AFP #2018 #Photography #ElEspectador #YoLeoElEspectador #Turquía #Noticias #News #Fotografía