VIDEO: Mujer arrastra un perro mientras va en su patineta eléctrica

(NOTICIAS YA).- Una mujer fue captada en video arrastrando a un perro cuando conducía su patineta eléctrica en Bakersfield, California.

James Dowell compartió en su cuenta de Facebook las imágenes captadas en cámaras de seguridad y hasta una foto de la joven.

De acuerdo con el mensaje colocado con el pietaje, la mujer estaba calgando al perro ensangrentado y dijo sonriendo que “Shit happens!”

Una pareja que iba en bicicleta le gritó a la mujer, pero al parecer no los escuchó ya que llevaba sus audífinos, pero luego se detuvo. Le preguntaron si ella y su perro estaban bien y vieron que el animal tenía las patitas ensangrentadas, reportó ABC 23.

Brandon Sanders dijo que la mujer les contestó que “Mierdas pasan como con los hijos” (Shit happens just like it does with kids), entonces el hombre le dijo que nadie arrastra a sus hijos detras de una patineta a 15 millas por hora, reportó el mismo medio.

La Policía de Bakersfield está investigando el caso. No se han realizado arrestos ni tampoco se han colocado cargos.