Se disculpa por hacerle creer a pareja que estaba embarazada

(NOTICIAS YA).- Pareja de California buscan ser padres de nuevo y encuentran a una mujer que supuestamente estaba dispuesta a darle en adopción a su bebé.

Mett y Laura Trayte del sur de California crearon una página en internet, “A Sibling for Hudson” donde buscaban adoptar a un hijo.

En septiembre del 2018, Elizabeth Jones, de Scott County, Virginia, los contactó. Jones les dijo que tenía cinco meses de embarazo y quería dar en adopción a su hija. En la conversación que tuvieron, les aseguraba que sus razones se enfocaban en poner más atención a su carrera.

En entrevista con News Five, la familia Trayte comentó que en noviembre viajaron a Nickelsville donde finalizaron los planes de adopción con ayuda de abogados y hasta se tomaron fotos profesionales anunciando la llegada de la bebé.

Laura agregó que se comunicaba casi todos los días con Jones hasta el 29 de noviembre que Jones le mandó mensaje anunciando el dolor que tenia ya que supuestamente iba a nacer la bebé.

La pareja de inmediato se lanzó al hospital donde encontraron a Jones sentada en la sala de espera. Una enfermera se acercó y les dijo que Jones no estaba embarazada y que solo sufría de dolor de espalda.

Jones accedió hablar también con News Five y alega que si inventó todo pero no sabe porqué. Agregó que está hiendo a terapia para descubrir la razón. Jones les pide disculpas, “pero pienso que la pareja debería haber sabido que los estaba engañando”. Comenta que la pareja tuvo la culpa por no investigar más.

Por su parte la pareja esta triste ya que aunque entre Jones y ellos no intercambiaron dinero, si invirtieron en completar su familia.

Las dos familias siguen su vida y esperan que esta historia sirva de ejemplo para otras personas.