Arrestaron a dos por pleito entre manifestantes durante visita de Trump

(NOTICIAS YA).- En McAllen, el encuentro entre dos grupos contrastantes se volvió tenso en medio del desacuerdo político en su opinión sobre los proyectos del presidente Donald Trump. En la calle diez, una de las calles más transitadas de McAllen se llevó acabo esta protesta.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo el sur de Texas ha sido el epicentro de resistencia. Es la frontera de El Valle del Río Grande el hogar de innumerables protestas.

“No aceptamos a el presidente visitándonos nada más para poner un muro sobre nuestra área del Río Grande Valley, nada más queremos decir que no al presidente no al muro no al racismo”

Miembros de organizaciones pro inmigrantes dicen que la visita de Trump parece ser porque no encuentra una solución al cierre del gobierno que incluya apoyo suficiente para construir un muro fronterizo. La mayoría de sus pancartas de protesta, hacían referencia a esta controversial estructura.

Entre la marcha también se encontraban residentes a favor del mandatario.

“Porque años para atrás no había tanto support para el republican party aqui en El Valle, y poco a poco está creciendo y yo pienso que es una cosa buena y ojala y podamos hacer el muro pronto”, comentó Roland Tanguma un elector que apoya a Trump

Durante la adrenalina que se vivió, autoridades policiacas realizaron el arresto de dos hombres por causar una pelea. Sin embargo, activistas así como autoridades municipales y los condados, reiteran que McAllen es una ciudad muy segura.

“Pues crisis como el presidente la ha tratado no existe, este es un lugar muy seguro, es una comunidad muy vibrante muy rica, llena de muchas personas como podemos ver ahorita, la verdadera crisis que existe aquí es la que a creado el presidente con las policías de que él ha implementado aquí, por ejemplo el hecho de niños muertos en manos de inmigración, personas pidiendo asilo no pueden”, comentó Carla Marisol Vargas, abogada de Texas civil rights project

Algunos de los protestantes agregaron que el presidente debe escucharlos antes de iniciar la construcción del muro.