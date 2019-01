VIDEO: Manada de leones detiene el tráfico en Sudáfrica

(NOTICIAS YA).- Los automovilistas en Sudáfrica se llevaron una tremenda sorpresa al ver que la vialidad por la que transitaban también estaba siendo utilizada por un grupo de animales salvajes.

Cuatro leones macho hicieron de la calle una pasarela y detuvieron el tránsito alrededor del parque nacional Kruger.

De acuerdo con el sitio The Epoch Times, el video original, publicado por la página de Facebook “Lions of Kruger Park and Sabi Sand” ya supera los dos millones de visitas.

“Qué animales tan bellos y majestuosos. Uno no puede evitar admirarlos”, “criaturas magníficas; impresionantes pero escalofriantes”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de redes sociales en la publicación.

El fotógrafo de animales Grant Atkinson explicó que grupos pequeños de leones como el capturado en las imágenes son conocidos como “coaliciones” y son comunes en Sudáfrica. Se trata de leones relacionados entre sí, quienes forman grupos con el objetivo de encontrar hembras.

“Los machos en una coalición pueden también moverse solos. Casi siempre estos traslados solitarios por parte de los machos son temporales y están motivados por el deseo de encontrar nuevas hembras. Los machos errantes típicamente regresan a su coalición al cabo de un día o una semana”, explicó Atkinson.

Una vez que una coalición encuentra a un grupo de hembras, se establecen por largos periodos, durante los cuales se aparean y tienen crías.