GoFundMe deberá devolver dinero a todos los que donaron para el muro

(NOTICIAS YA).- La plataforma de financiamiento GoFundMe deberá reembolsar 20 millones de dólares a las personas que donaron para construir un nuevo muro en la frontera con México.

Brian Kolfage Jr., veterano de la Fuerza Aérea con vínculos a la difusión de noticias falsas, fue quien comenzó la campaña, la cual recibió donaciones por parte de más de 337 mil personas.

Sin embargo, el gobierno federal no puede recibir dinero sin la aprobación del Congreso, por lo que Kolfage se vio obligado a crear su propia organización sin fines de lucro, llamada “We Build the Wall” (“nosotros construimos el muro”).

A pesar de sus esfuerzos, el desprestigiado veterano ya había lanzado su campaña, y la plataforma GoFundMe prohíbe cambiar la organización a la que se destinarán los fondos recaudados.

Por ello, la compañía comenzará a reembolsar todo el dinero que había recibido para la campaña de Kolfage, quien ahora deberá comenzar de nuevo.

Cabe destacar que los benefactores podrán redirigir sus donaciones originales a la nueva compañía llenando un formulario en línea. Cualquiera que no haga esto al cabo de 90 días recibirá automáticamente un reembolso.

Kolfage explicó que la meta de recaudación que ha fijado para su nueva organización es de mil millones de dólares.

*Con información de CNN