Ingeniera explica por qué el muro de Trump sería desastroso

(NOTICIAS YA).-Mientras Trump se encuentra en una batalla para conseguir fondos para la construcción de un muro fronterizo, una ingeniera experta en estructuras explicó en un post viral por qué su plan no solamente es extremadamente costoso, sino “un desastre de numerosas maneras esperando a suceder”.

Estados Unidos se enfrenta a su más largo cierre de gobierno en la historia, iniciado con el fin de presionar al Congreso para conseguir los fondos que Trump necesita para construir su muro. Muchas personas se han pronunciado tanto a favor como en contra de su construcción, pero pocos tienen las credenciales y preparación de una ingeniera cuyo post sobre el muro se hizo viral en Facebook, el pasado 8 de enero.

Amy Patrick es, de acuerdo a su descripción en el post, “ingeniera estructural y civil con una maestría en ingeniería estructural del programa más importante de la nación”, describió, “y más de una década de experiencia en proyectos de alto rendimiento, y particularmente en la limpieza de desastres de diseño donde el los factores no se tomaron en cuenta adecuadamente, y soy profesor adjunto de análisis estructural y diseño en UH-Downtown. Anteriormente, me han depuesto como testigo experto en asuntos relacionados con la construcción adecuada de muros y los diversos factores asociados en ellos. ¿Soy una experta en muros? Lo soy. Soy, literalmente, una experta en muros aceptada por el tribunal”.

En un extenso y detallado post donde también comparte enlaces a estudios científicos que respaldan sus comentarios, Patrick explicó de qué manera el muro fronterizo es una catástrofe en distintos aspectos.

Condenado a causar problemas

De acuerdo a la experta, más allá de la discusión sobre la migración, se deben tomar en cuenta otros aspectos a la hora de pensar en construir un muro.

En primer lugar, un muro de las cualidades que sugiere Trump sería una catástrofe natural en al menos dos aspectos: inundaciones y vida silvestre.

El muro impediría el paso natural de agua y en casos de tormentas, es casi una certeza que provocaría inundaciones, “incluso si el muro tiene orificios para el agua, causaría indudablemente inundaciones”, dice Patrick.

En el aspecto ambiental y ecológico, un muro interrumpe el flujo natural de las especies y demuestra que hay poca investigación sobre el tema. Patrick asegura que antes de cualquier proyecto como el del muro, se requiere un arduo estudio ecológico. Dadas las prisas por realizar el muro, este estudio se hizo de manera ineficiente o simplemente se evitó.

Finalmente, el costo económico del muro, dice la experta, podría estar siendo sumamente mal calculado, ya que para crear una estructura con las características que Trump busca, se requiere de mucho recurso. Hasta ahora, dice Patrick, los prototipos que se han presentado claramente no cumplen con estas exigencias, esto se debe a que Trump abrió la convocatoria a contratistas y no a ingenieros y expertos en estructuras.

De acuerdo a sus cálculos, el muro costará mucho más de lo que actualmente se asume.

Finalmente, Patrick resalta que el muro será inefectivo para lo que se busca lograr: detener la inmigración ilegal.

“Ahora podría comprar material y crear una escalera para saltar el muro. Quienquiera que diseñó el muro en cuanto a su eficacia pero claramente no fue un ingeniero”, asevera la experta. “Además de ello, no estamos lejos de llegar a la tecnología en que un dron pueda levantar a una persona y trasladarla al otro lado del muro”.

Para la experta, esto no quiere decir que la lucha por asegurar la frontera no valga la pena, pero claramente el muro de Trump no es lo más conveniente en cuanto a practicidad, efectividad y costo.