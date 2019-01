Prepárate para ver la última superluna ‘sangre de lobo’ de la década

(NOTICIAS YA).-El Año Nuevo está trayendo con él un evento celestial raro llamado superluna “sangre de lobo” o Super Blood Wolf Moon.

Según el diario Independent, se trata de un eclipse lunar total que tendrá lugar el domingo 20 de enero al 21 de enero y será visible en todo el mundo, pero más en América del Norte.

Será el primer eclipse total de luna visible en su totalidad en Estados Unidos desde 2010.

Pero, ¿qué es la Super Moon Wolf Moon?

La súper luna lobo de sangre es un eclipse lunar que dura 62 minutos en su totalidad. Cuando la luna viaja a través de la sombra de la Tierra, y el sol; se alinea perfectamente con la segunda.

Durante el eclipse, la luna llena parecerá brillar de color rojo: resultado de la luz solar dispersada y refractada alrededor de la Tierra, según el sitio web Space.

En América del Norte, el eclipse comenzará el 20 de enero a las 9:36 pm ET, pero es probable que no se vea hasta después de las 11: 30 pm y termine a las 12:43 am del 21 de enero.

Según el sitio especializado, una superluna es cuando la luna llena está más cerca de la Tierra en su órbita y a menudo aparecen más grandes de lo habitual.

El término “luna de sangre”, aunque no la describe completamente, proviene del color de una luna eclpisada. Aunque la luna probablemente aparezca de color rojo, el color se parece más al cobre que a la sangre.

Según la NASA, el color depende de la cantidad de polvo y nubes en la atmósfera. También puede aparecer negro, gris o marrón.

Y “luna de lobo” es el término dado a la luna llena de enero de cada año utilizado tradicionalmente por los nativos americanos.

El eclipse será visible sin binoculares o un telescopio pero hay algunas recomendaciones para verlo más claro:

Encuentra un área en el exterior donde no haya luz directa, como las lámparas de la calle.

Mira primero hacia el cielo nocturno para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Después gira tu enfoque hacia la luna.

El eclipse será visible en América del Norte y del Sur y en partes de Europa Occidental.

Aunque el momento en que la luna esté completamente eclipsada será el más interesante de ver, podrás también verle brillar parcialmente eclipsada.