VIDEO: Campaña contra masculinidad tóxica desata la ira de hombres

(NOTICIAS YA).- Un comercial de Gillette es tendencia en las redes sociales, aunque no es por lo que vende sino por lo que dice y que ha causado indignación entre algunos consumidores de la reconocida marca.

El anuncio “We Believe” (“Creemos”) trata temas como la masculinidad tóxica, el acoso sexual, el ‘bullying’ y el movimiento #MeToo, y sobre los pasos que hay que dar en camino a una masculinidad más sana y que no consista en oprimir a las mujeres o las minorías.

Gillette juega con su famoso lema y pregunta: “¿es esto lo mejor que un hombre puede ser?”, mientras corren imágenes de sujetos acosando a mujeres en la televisión, un hombre minimizando la participación de una mujer en una junta laboral y a niños golpeando y hostigando a otros que son diferentes.

El anunciante dice “no podemos seguir con las excusas viejas como la de que los niños son niños”. El comercial concluye con la frase: “porque los niños que están viendo (esto) serán los hombres del mañana”.

Gillette explicó en su sitio web que con este comercial busca reconocer el papel que tienen marcas como ellos en la influencia de la cultura. Sin embargo, una gran cantidad de usuarios de internet, en su mayoría hombres, recibieron con indignación la campaña, considerándola un ataque al sexo masculino.

*Incluye información de CNN