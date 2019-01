La severa solución que podría detener el cambio climático

(NOTICIAS YA).-El cambio climático ya ha comenzado y hay una manera de evitar lo peor, pero va a ser un esfuerzo enorme, según un nuevo estudio publicado el martes en la revista Nature Communications.

Este último informe describe lo que se necesita para llegar allí.

De acuerdo con información de CNN, para mantener la mediana de la temperatura media dentro de este límite óptimo de 1,5 grados, según este estudio, el cambio debería darse en todos los sectores, no solo en el energético.

Por encima de ese límite, los científicos predicen que el planeta sufrirá aún más fenómenos meteorológicos extremos, como incendios forestales, sequías, inundaciones, muerte masiva de animales y escasez de alimentos para millones.

El planeta ya está a dos tercios del camino, con temperaturas que se han calentado aproximadamente 1 grado.

Según la fuente, el informe postula que hay un 64% de posibilidades de que la temperatura máxima del planeta permanezca por debajo del límite, si el mundo eliminara gradualmente:

Su “infraestructura de emisiones de carbono intensivas”.

Las plantas de energía necesitarían ser reemplazadas.

Pero también lo serían los automóviles a gasolina y diésel.

Los aviones.

Los barcos.

Las plantas industriales.

Hasta las vacas tendrían que irse, esencialmente, cualquier cosa que contribuyera al calentamiento global.

En este escenario, la infraestructura, como las centrales eléctricas, no tendría que ser desechada y sustituida por una tecnología que no produzca emisiones de carbono, al menos no de forma inmediata.

Los investigadores están hablando de una “vida de diseño”.

Según Consumer Reports, el tiempo promedio de vida útil de un automóvil en la carretera es de más de 11 años, pero podría durar unas 200.000 millas o 15 años, según estimaciones en EE.UU. Una vez que se desgasten, dejen de funcionar o mueran, se reemplazarán con tecnología o productos que no contribuyan al cambio climático.

“Al principio me pareció sorprendente que se pudieran alcanzar menos de 1,5 grados con toda la infraestructura actual. Va un poco en contra de la sabiduría convencional”, dijo el coautor del informe, Chris Smith, investigador del Instituto para el Clima y Ciencias Atmosféricas en la Escuela de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad de Leeds.

El estudio de Smith no determina si esto sería política o económicamente factible.

Si el mundo espera hasta 2030 para comenzar a eliminar su infraestructura de emisiones de carbono, la probabilidad de que pueda alcanzar este objetivo de 1,5 grados es menor al 50%.

“Cuanto antes actuemos, menos costosa será la transición, y cuanto menor sea el aumento de la temperatura, menos nos costará el daño climático”, advirtió.