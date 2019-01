Detalles de la familia asesinada en Juárez tras un supuesto robo

(NOTICIAS YA).- Surgen nuevos detallas en relación al múltiple homicidio en el interior de un pequeño negocio familiar en Ciudad Juárez.

Vecinos del fraccionamiento Sierra Vista al sur de la ciudad reportaron malos olores y que desde hace dos días no veían a una familia propietaria de un pequeño negocio de tienda de abarrotes en el mismo fraccionamiento.

Al ver que perros acudían a la casa, un vecino se acercó y descubrió los malos olores que alertaban de la muerte de Arturo, de 52 años y María, de 45, así como a los hijos de ambos, “Arturito”, de 12 años, María José, de 6 años y María, de 19 años, extraoficialmente confirmó El Diario.

Así mismo entrevistaron al vecino que descubrió el asesinato y mencionó que por la parte trasera de la tienda, estaba la puerta abierta por lo que cree se pudo haber tratado de un robo.

Agregó que al entrar vio a la víctima de 19 años. Por su parte la niña de seis años se halló a un costado del cuerpo de su madre, ambas recostadas sobre una cama en una de las habitaciones. El padre se localizó en otra recámara tapado con una cobija donde sólo le sobresalían los pies. El menor de 12 años estaba en el baño, donde habría intentado esconderse de él o los agresores, supusieron los investigadores.

“Presentan los cuerpos varias heridas punzocortantes y punzo penetrantes no tenemos, no pudiéramos establecer ahorita causas de muerte hasta en tanto no se pueda terminar el procesamiento y posteriormente las necro cirugías sin embargo, es la información que tenemos hasta el momento”, Jorge Nava, fiscal Zona Norte.

Peritos en Criminalística de Campo acordonaron el área para recolectar todas las evidencias ya que en la escena del crimen tanto en la tienda como en la vivienda había un sin número de datos que indican la forma en que la familia fue atacada y que podrían ser determinantes en la identificación, localización y detención de el o los presuntos asesinos.

Los vecinos del sector estaban aterrados ante la trágica escena al ver cómo los cinco cuerpos eran sacados de la vivienda para trasladarlos al Servicio Médico Forense para conocer las causas y el tiempo de muerto y agregarlo a la investigación.

Los recientes operativos coordinados en donde participa el ejército mexicanos y las policías federal, estatal y municipal se han enfocado en la zona centro de Ciudad Juárez y algunas zonas conflictivas pero para los fraccionamientos como este alejados de la mancha urbana los residentes dicen que están completamente desprotegidos.