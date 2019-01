Hotel paga $21 millones a mujer que fue despedida por ir a la iglesia

(NOTICIAS YA).- Una exempleada de un hotel en Miami fue recompensada por $21 millones tras el veredicto de un jurado el lunes.

Marie Jean Pierre llevaba 10 años lavando platos en el Conrad Miami cuando fue despedia en el 2016 por ausencias sin excusas, reportó en Sun Sentinel.

Se informó que cuando Poerre comenzó a trabajar el hotel estaba bajo el mando de Hilton Worldwide y en 2017 paso a eatr bajo Park Hotel and Resorts. Ella le dijo a su jefe que no podía trabajar los domingo por sus creencias religiosas. En el 2015 el geretente de la cocina Geroge Colón la asignó a trabajar un domingo después que ella hizó su pedido. A pesar de que los compañeros de trabajo se intercambiaron con Pierre para que ella pudiera asistir a la iglesia, Colón finalmente insistió en que trabajara el domingo. Más tarde la despidió, según The Miami Herald.

La Comisión de Igualadad de Oportunidades en el Empleo le envió un aviso de derecho a demandar a Perre y ella luego presentó su demanda contra Hilton Worldwide por violar el 1964 Civil Rights Act, la cual prohíbe la discriminación por parte de los empleadores por motivos de raza, color, religión, sexo u origen agregó The Herald.

El jurado federal de Miami falló a favor de Pierre el lunes, y le otorgó $36,000 por salarios perdidos y $500,000 por angustia emocional.

A pesar de que el jurado le otorgó $21 millones por daños muy severos, estos están limitados en un tribunal federal y Pierre probablemente recibirá cerca de $500 mil.

Mientras que Hilton Worldwide reaccionó que estaban decepcionados por el veredicto y tienen la intención de apelar para demostrar que Conrad Miami fue y sigue siendo un lugar acogedor para los huéspedes y empleados.