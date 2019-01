Santana fue amante de la Mona Lisa en otra vida

(NOTICIAS YA).- “Ella me habló y me dijo Hola ¿te acuerdas de mí?”, contó el guitarrista Carlos Santana luego de visitar el museo del Antiguo Palacio Real, Louvre en 2016 en París y llegar ante el cuadro de Leonardo Da Vinco: La Gioconda, La Mona Lisa.

Desde la década de los 70, Santana tiene la costumbre de acudir a París para vacacionar, pero nunca se había atrevido a ir al museo más importante del Renacentismo.

“Éramos amantes en otra época”, le dijo la Gioconda a Santana.

El artista mexicano meditó su encuentro y plática con el famoso retrato de Da Vinci y lo inspiró a crear tres canciones: Do you remember me?, In search of Mona Lisa y Lovers from another time, tres sencillos dentro de Search of Mona Lisa que está por salir al mercado el próximo 25 de enero.

Santana reconoce que su talento se inspiró y creció en los 50 en Woodstock una época en el que se fomenta la paz, el amor y la cultura mediante las letras de Jimi Hendrix, Janis Joplin y Joe Cocker en contra de la Guerra de Vietnam, el racismo, homofobia, xenofobia y la violencia.

“Mi imaginación funciona bien ¿cuánto estaría trabajando por ti?”, contestó Santana a Mona Lisa, de acuerdo a la entrevista que le dio el guitarrista a Rolling Stone.

El guitarrista mexicano buscará a las nuevas generaciones en su nuevo álbum, tiene planes de giras y colaboraciones durante 2019 y celebrar el 50 aniversario de Woodstock