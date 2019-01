Arrestan a maestro en condado Marion por tocar indebidamente a alumna

(NOTICIAS YA).- Un maestro del condado Marion fue arrestado por tocar indebidamente a una estudiante.

Kevin Tindall, maestro de la Belleview Elementary School enfrenta cargos por actos lascivos en una víctima menor de 12 años, se informó.

La Policía indicó que el educador fue colocado en una pausa administrativa por el Distrito Escolar del condado Marion tras las alegaciones.

El hombre fue removido del salón de clases por el principal y un oficial de la escuela.

No obstante, hace 11 años a Tindall se le había enviado una notificación de consejería por oficiales de la escuela tras ser investigado porunos cargos que involucraban dos estudiantes. En este caso la fiscalía no encontró nada para continuar con el caso. Luego el hombre se le entregó una carta con la advertencia de no tocar a los estudiantes.

Las autoridades indicaron que podrían haber otras víctimas.

Todo aquel que tenga información se puede comunicar con el Sargento Jody Backlund de la Policía de Belleview al 352-245-7044.