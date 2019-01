Despiden a agente que ignoró evidencia antes del caso de Hania Aguilar

(NOTICIAS YA).- Un investigador del condado de Robeson, en Carolina del Norte, fue despedido luego de una investigación interna sobre la evidencia que se pasó por alto en un caso de violación en que el culpable era el asesino de Hania Aguilar, y con lo que se pudo evitar el secuestro, violación y muerte de la niña.

Burnis Wilkins, alguacil del condado de Robeson, anunció esta semana que el investigador Darryl McPhatter fue despedido basándose en los resultados de la investigación.

McPhatter ya estaba suspendido después de los hallazgos preliminares.

Además, el comandante Anthony Thompson, quien también fue suspendido, renunció a su cargo el pasado 9 de enero, tras desempeñarse en la aplicación de la ley durante más de 34 años, según Wilkins.

“Los dedicados hombres y mujeres de la Oficina del Alguacil del Condado de Robeson son funcionarios públicos orgullosos. Mis expectativas de ellos son servir al público con el mayor respeto y la mejor de sus capacidades como profesionales capacitados en el cumplimiento de la ley”, dijo el alguacil en el mensaje publicado el jueves, según detalla ABC News.

La adolescente, de 13 años, fue secuestrada afuera de la casa de su familia, una mañana en que estaba lista para que la llevaran a la escuela.

Tres semanas después su cuerpo fue encontrado en un arroyo a unas 10 millas de donde fue vista por última vez. Las autoridades descubrieron que fue abusada sexualmente por su secuestrador y asesino.

Michael Ray McLellan, de 34 años, fue arrestado el 8 de diciembre y enfrenta 10 delitos relacionados con el asesinato de Hania.

Tras el hallazgo del cuerpo, la oficina del fiscal reveló que la oficina del alguacil tenía pruebas de ADN que vinculaban a McLellan como un posible sospechoso en una violación de 2016, pero los investigadores nunca dieron seguimiento al caso.

La información fue enviada a la oficina del alguacil en 2017 y era suficiente para registrar la casa de McLellan, obtener una muestra de ADN y compararla con el kit de violación, pero simplemente quedó archivado.

“Me enoja y tengo que lidiar con eso”, dijo Wilkins a WTVD en una entrevista reciente. “Saber que eso sucedió, saber que los informes no siguieron los canales adecuados, que no se realizó una investigación adicional, que las entrevistas no se realizaron correctamente, tengo un problema importante”, lamentó el alguacil.