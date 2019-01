Fue un acto terrorista hecho por el ELN, dice ministro en Colombia

(NOTICIAS YA).- “Un acto terrorista cometido por el ELN segó esas vidas”, dijo en conferencia de prensa este viernes Guillermo Botero, ministro de Defensa de Colombia, señalando directamente al grupo guerrillero como responsable por la explosión de un coche bomba este jueves en Bogotá.

“El autor material es el señor José Aldemar Rojas Rodríguez, alias “El Mocho” o “Kiko”, informó Botero.

Este jueves a las 9:30 a.m. un carro bomba explotó en la escuela de cadetes. Las autoridades identificaron al conductor del auto como José Aldemar Rojas Rodríguez y aseguran que es el autor material.

Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, Rodríguez conducía una camioneta Nissan Patrol con 80 kilos de explosivos elaborados con pentonita. Los registros indican que la última revisión mecánica del vehículo fue en julio de 2018 en la ciudad de Arauca, fronteriza con el estado Apure, en el sur de Venezuela.

ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE VIDEO CONTIENE IMÁGENES QUE PUEDEN HERIR SENSIBILIDADES.

Las autoridades colombianas explicaron que según la investigación en curso, la operación que terminó con la explosión se estaba planeando hace más de 10 meses.

El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó este jueves el hecho como un “demencial acto terrorista” y aseguró que la investigación continuará hasta dar con los actores intelectuales.

El hecho, que ha sido calificado como un acto terrorista por las autoridades, deja un saldo de 21 muertos y 68 heridos.

El atacante

El fiscal de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo que a través de las investigaciones pudieron determinar que José Aldemar Rojas pertenecía el ELN. Explicó que por medio de la mano izquierda que se encontró en el lugar de la explosión se pudo confirmar la identidad de Rojas.

Por los hechos se capturó a otra persona, identificado por el fiscal como Ricardo Andrés Carvajal, quien según el fiscal “reconoce participación en el acto terrorista perpetrado en la Escuela General Santander”.

El fiscal dijo que se imputará responsabilidad “de manera categórica” a miembros del ELN vinculados con este hecho.

Las víctimas

De las 68 personas heridas que ingresaron a hospitales, 3 murieron por la gravedad de sus heridas, informó en rueda de prensa el general Oscar Atehortúa Duque, director de la Policía Nacional.

Al momento, solo hay 9 personas heridas hospitalizadas, dos de ellas en estado delicado.

Entre los heridos hay tres menores de edad, incluyendo una niña de 3 años que vivía en una casa fiscal ubicada dentro de la Escuela, dijo el general.

De las 20 personas que se habían declarado desaparecidas, se pudo confirmar que murieron, dijo Atehortua. “Entre éstas víctimas se identificó a la cadeta ecuatoriana Erika Chicó, por medio de su vestimenta y elementos que portaba”, añadió.

El general hizo un llamado a los familiares a que se acercaran a la Escuela General Santander para realizarse una prueba de ADN y así entregar los cuerpos.

Tres cadetes panameños también resultaron heridos en el ataque, pero ya están en sus casas, confirmó el general.

Mensaje al ELN: No habrá diálogo

“Quiero ser absolutamente claro, el presidente dijo que no habrá diálogo con el ELN hasta que no entreguen los secuestrados. No habrá espacio para diálogo con el ELN hasta que no cesen con las actividades delictivas. No vamos a ceder ni vamos a negociar si el ELN no tiene voluntad de cambio”, dijo Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz de Colombia.

La guerrilla del ELN es la segunda más grande del país después de las FARC, que se desmovilizó tras el proceso de paz firmado en noviembre de 2016.

El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y esta guerrilla ha estado congelado desde el inicio del nuevo gobierno del presidente Iván Duque, en agosto de 2018. El ELN pide la reanudación de la mesa de diálogos en La Habana, pero el gobierno pide actos de paz como la liberación de secuestrados y que la guerrilla deje de hacer atentados terroristas.

“Ya fueron fortalecidas las operaciones militares en la zona donde se tiene registro de mayor presencia del ELN”, informó por su parte el ministro Botero.

**Con información de CNN en Español.