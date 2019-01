VIDEO: Niño de 11 años empieza la universidad

(NOTICIAS YA).- Mientras la mayoría de sus contemporáneos se preparan para terminar la escuela primaria, un niño de 11 años acaba de empezar sus estudios universitarios en Louisiana.

De acuerdo con WBRZ 2, este “niño prodigio” es Elijah Precciely, la persona más joven en conseguir una beca completa para estudiar en la Southern University.

LEE: Niño prodigio hace impresionantes tatuajes a sus 12 años

El joven alumno se especializará en Física, y su carrera universitaria dio inicio formalmente esta semana. A pesar de su corta edad, Elijah se siente cómodo en un ambiente con personas con casi el doble de edad.

“Este es mi ambiente. Me encanta estar aquí en el campus. Me encanta aprender. Pero lo que realmente me sorprende es cuando algunas personas piensan que tengo 15 años. Soy un niño de 11 años muy alto, o uno de 15 muy bajo”, bromeó el universitario.

LEE: Universidad estrena máquina expendedora de tocino

Precciely ha impresionado a sus compañeros y docentes. A pesar de que es considerado un genio, sigue siendo un niño y, por ende, requiere apoyo y guía, destacó la doctora Manicia Gene Finch, vicerrectora de Matrícula en la institución.

“Es más que un prodigio. Creo que es un joven caballero y un hombre del Espíritu Santo, y creo que encajará muy bien, tal como ya lo hecho aquí en Southern”, expresó.

VIDEO: Niño genio se gradúa a los 11 años de la universidad

Además de sus estudios, Elijah es el presentador de un programa de radio semanal, y busca implementar nuevos programas en su escuela, así como acercar a organizaciones nuevas a su comunidad. Para él, el secreto está en la actitud.

“Tienes que tener una mentalidad de ‘tengo que aprender esto, mi vida depende de ello’. Actúa como si tu vida dependiera de ello porque así es. Cuando aprendes, aumentas tu vida”, finalizó el joven estudiante.