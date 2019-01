Paseña en sus veinte muere a consecuencia de la influenza

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Salud del condado de El Paso, reporta la segunda muerte relacionada a la influenza durante esta temporada.

A pesar de haber sido vacunada, una mujer en sus veinte perdió la vida por complicaciones de salud.

En la segunda semana de enero del 2019, se habían reportado dos mil 946 casos de influenza, comparado con tres mil 377 en la misma fecha del año pasado.

Bajo cualquier circunstancia, se recomienda que las personas se sigan vacunando contra la influenza.

“Como profesionales de la salud pública, esta es una noticia muy difícil de tratar, como lo es cualquier pérdida de vidas”, dijo Fernando González, Epidemiólogo Principal. Agregó que “lo único que podría empeorar esto es si nuestra comunidad asume que esto significa que la vacuna es ineficaz, cuando sabemos que este no es el caso”.

Las autoridades continúan pidiendo a la comunidad ponerse la vacuna contra la influenza en especial adultos mayores y niños, hay residentes como Ruth Silvaque cree innecesario vacunar a su hija.

“Tengo varios años y gracias a Dios no se me enferma así que no he visto la necesidad de ponerle la vacuna contra la gripa pero no estaría mal que se la pusiera”.

Con el regreso a clases, autoridades piden a la comunidad extremas precauciones ya que al ser una enfermedad viral y no contar con la vacuna puede llegar a ser más fácil que menores se contagien.

“Hacemos un llamado a todas estas personas que van a regresar a clases y las personas que no se han vacunado, este es el momento la vacuna tarda hasta dos semanas en hacer efecto completo y por supuesto el lavado de mano, en cuanto empiecen los síntomas ir con el médico, si estamos enfermos quedarnos en casa”.

Si desea más información sobre estas prevenciones puede entrar a http://www.epsalud.com.