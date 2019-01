Sigue la huelga de profesores en LA y aumenta la confusión entre padres

(NOTICIAS YA).- 32 mil profesores de Los Ángeles siguen en huelga luego de mantener una semana su paro de labores en todas las áreas en exigencia de mejores salarios y condiciones laborales. Este jueves retomaron el diálogo entre el sindicato y las autoridades pero no hay éxito.

“Estamos teniendo un impacto”, dijo Alex Caputo-Pearl, presidente del sindicato United Teachers Los Ángeles. “Ese impacto se está sintiendo en toda la ciudad. Y solo tenemos que mantenerlo”.

Pero mientras los maestros exigen millones de dólares más en fondos escolares, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dijo que ya perdió $ 97 millones durante la huelga.

Esto se debe a que el estado de California financia escuelas basadas en la asistencia diaria, y la cantidad de niños que van a la escuela se ha desplomado durante la huelga. El jueves, por ejemplo, alrededor de 84,000 de los 600,000 estudiantes del distrito fueron a la escuela, dijo el distrito. Eso es una caída del 37% en la asistencia del miércoles.

La madre Karen Goldman es consciente del dinero perdido por la menor asistencia. Esa es una de las razones por las que mantiene a su hijo de quinto grado fuera de la escuela.

LEE: 600 mil estudiantes en el limbo por huelga de maestros en Los Angeles

“Después de 21 meses de negociaciones, creo que es una expectativa poco realista decir que esto va a terminar después de hoy”, dijo Caputo-Pearl.

El distrito ofreció $ 130 millones para lo que quiere el sindicato, pero rechazó esa propuesta.

A los maestros en huelga no se les paga. Pero el líder sindical dijo que es crítico que superen al superintendente de distrito Austin Beutner, un ex banquero de inversiones que no tiene experiencia en la enseñanza.

La semana pasada, el distrito dijo que 2,000 administradores reasignados y unos 400 maestros sustitutos ayudarían a completar a los más de 30,000 educadores en huelga. El miércoles, el distrito escolar actualizó el número de sustitutos a 1,400.

El sindicato de maestros dijo que el distrito escolar debería aprovechar $ 1,8 mil millones en reservas para financiar a más miembros del personal y aumentar la paga de los maestros.

El superintendente dijo que los $ 1.8 mil millones ya están destinados a gastos de educación durante este ciclo presupuestario de tres años. A este ritmo, dijo el distrito, tal vez ni siquiera tenga suficiente dinero para cumplir con una reserva requerida del 1% para el año escolar 2021-2022.