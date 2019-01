Hispana vive en las calles y no la aceptan en albergues de Florida

(NOTICIAS YA).- Para la señora Betsy Ferro y sus cuatro perritos, desde hace un mes las calles de Clearwater se han convertido en un “hogar”. Pero ahora, que no tienen un techo donde dormir, luchar contra las enfermedades y el frío de esta temporada la está prácticamente matando, según dijo a Noticias Ya

“¿Quién me va a querer, vieja, enferma y pobre, quién?”, dijo Ferro a Noticias Ya.

La odisea de Ferro, quien es originaria de Cuba, comenzó hace más de un mes, cuando después de varios infartos, no pudo pagar la renta de su apartamento y ahora, a sus 76 años, terminó sola, nada más con sus mascotas y en la calle.

“Yo vivo en la calle desde hace más de un mes ya, busqué un lugar bastante oscuro, nadie ve cuando vengo y cuando me voy, pongo unos cartones, unos periódicos y me tapo con la colcha pero no se puede, es un riesgo”, dijo Ferro a Noticias Ya. “Lo que yo es que me cuido, no estar al lado de otras personas y son peligrosas, usan drogas, no sabes si te pueden matar y piensan que tengo algo de valor y no tengo nada, lo único que tengo son los perritos”.

Según Ferro, los albergues del área no la aceptan ya que no permiten a los perros.

Ferro ha podido sobrevivr gracias a la generosidad de los residentes de un vecindario de Clearwater. Sin embargo por su condición médica y también por ser legal en los Estados Unidos podría recibir una ayuda pública, pero así no es.

Luego de luchar por años contra la dictadura y el comunismo en su país, esta mujer ahora lleva 10 años luchando por cosas más basicas como renovar una tarjeta de identificación.

“Yo quiero saber si yo tengo 39 años en este país,no he hecho nada malo, por qué me niegan un ID”, dijo a Noticias Ya. “¿Para que me maten, para que muera de las enfermedades que tengo? Estoy viva de milagro, es un abuso que me hayan dejado así, he pasado hambre, no tengo medicina para nada”.

La cubana también informó a Noticias Ya que ella dejó su país natal despues de haber sido encarcelada y torturada como presa política durante 16 años, y no tiene a más nadie en Estados Unidos.

“Mi única familia son los cuatro perritos, con ellos hasta que me muera, yo soy extraña en Cuba”, añadió Ferro entre lágrimas.

