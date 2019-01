Patrulla de policía atropelló a pareja mientras veían el eclipse

(NOTICIAS YA).- Un Departamento de la Policía en Florida informó que uno de sus oficiales en una patrulla atropelló a dos personas accidentalmente mientras estaban acostadas en la calle viendo el eclipse lunar del pasado domingo.

En una declaración a The Palm Beach Post, la policía de West Palm Beach dijo que el hombre y la mujer, ambos de 24 años, fueron atendidos en un hospital por lesiones, pero que no son mortales. Sus identidades no fueron reveladas.

Según las autoridades, el incidente sucedió alrededor de las 11:30 p.m., cuando el oficial estaba patrullando en un parque y conduciendo a unas 5 mph. La declaración dice que el hombre y la mujer viven cerca.

Debido a que el parque estaba “extremadamente oscuro”, los funcionarios creen que estaban tratando de ver el eclipse cuando fueron atropellados.

El oficial fue puesto en licencia administrativa.

