Trump tomó a los Dreamers para negociar reapertura del gobierno

(NOTICIAS YA).- Contrario a lo que se esperaba, el presidente Donald Trump está dispuesto a reabrir el gobierno siempre y cuando demócratas accedan a su petición. El presidente Donald Trump ofreció este sábado extender dos programas migratorios que había cancelado a cambio de financiamiento para el muro fronterizo con México para una mayor seguridad.

Ante la exigencia de 5 mil millones del presidente Donald Trump para el proyecto .el cierre parcial del gobierno continúa algo que no es aprobado por el abogado David Almaraz.

“Y como están diciendo mucha gente, está como teniendo rehenes, si no me das mi dinero no voy a abrir el gobierno “, comentó el abogado.

Legisladores dicen que esta no es la manera de realizar las negociaciones, el gobierno federal ha cerrado temporalmente algunas oficinas federales y ha suspendido el pago del salario de cientos de miles de funcionarios públicos por falta de fondos

En un discurso desde la casa blanca, el mandatario informo su iniciativa que daría una prórroga de tres años para los llamados “soñadores , como se conoce a los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia y para los afectados por la cancelación del estatus de protección temporal que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes”

“La semana pasada la corte suprema iba a tomar un caso de los Dreamer y ahorita no lo van a tomar y por un ano mas no va a ver nada en la corte suprema”, dice Henrry Cuellar, congresista tejano.

Por ahora, el gobierno permanece parcialmente cerrado y seguirá afectando a casi 800 mil empleados federales hasta que no se llegue a un acuerdo bi partidista.