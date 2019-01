Arrestado por amenazar con ser próximo tirador masivo y matar mujeres

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Colorado y que cumplía su libertad condicional por acosar a una mujer, fue arrestado en Utah durante el fin de semana después de que las autoridades reportaron que amenazó con matar a la mayor cantidad de mujeres posible, a través de Facebook.

Christopher Wayne Cleary de 27 años, fue arrestado en un restaurante McDonald’s de Provo, Utah, luego de que varias mujeres llamaran a la policía de Denver sobre una publicación en Facebook. Las autoridades temían ya que había varias marchas de mujeres programadas para el sábado, incluyendo una en Provo.

La publicación en la página de Facebook de Cleary decía:

“Lo único que quería era una novia, no 1000… no un montón de p***… Nunca he tenido novia y todavía soy virgen, es por eso que estoy planeando disparar en un lugar público pronto y ser el próximo tirador masivo porque estoy listo para morir y todas las chica que me rechazaron van a pagarlo matando a todas las chicas que vea”