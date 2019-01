Cantante Chris Brown detenido en París luego de acusación de violación

(NOTICIAS YA).- El cantante estadounidense Chris Brown y otras dos personas están bajo custodia en París luego de que una mujer presentó una denuncia por violación, dijeron funcionarios franceses el martes.

El cantante ganador del Premio Grammy fue detenido el lunes por posibles cargos de violación agravada e infracciones de drogas y permaneció bajo custodia el martes, dijo un funcionario judicial. Los investigadores tienen otros dos días para decidir si dejarlo ir o presentar cargos preliminares.

Los publicistas de Brown en Sony Music no hicieron comentarios respecto al caso ni dijeron lo que Brown, de 29 años, estaba haciendo en París. Su abogado en Estados Unidos, Mark Geragos, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Brown ha estado en repetidos problemas legales desde que se declaró culpable del asalto grave en 2009 de su entonces novia, Rihanna. Completó su libertad condicional en ese caso en 2015, pero continuó teniendo problemas con la policía.

La mujer que presentó la denuncia de París dijo que conoció a Brown y sus amigos durante la noche del 15 al 16 de enero en el club Le Crystal en el distrito 8, cerca de los Campos Elíseos, y luego todos se dirigieron al Hotel Mandarin Oriental, cerca de la Plaza Concorde.

El Mandarin Oriental no quiso hacer comentarios sobre la investigación, y Le Crystal no pudo ser contactado de inmediato. No hubo actividad inusual fuera de ninguno de los sitios.

Uno de los guardaespaldas de Brown está entre los otros detenidos en la investigación de París, según el funcionario. Están detenidos por la policía judicial en el distrito 17 del noroeste de París, dijo el funcionario.

Ninguno de los funcionarios fue autorizado a ser nombrado públicamente para discutir la investigación.

La detención fue reportada originalmente por la revista francesa de farándula Closer.