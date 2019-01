VIDEO: Confirman cuáles escuelas de El Paso van a cerrar

(NOTICIAS YA).- A partir del próximo mes de agosto, cuatro primarias del Distrito Escolar de El Paso cerrarán completamente sus puertas.

Serán las primarias Beall, Alta Vista, Schuster y Burleson las que cierren al término de este ciclo escolar.

Este martes se tomó la decisión final. Entre lágrimas, fue como reaccionaron padres de familia de la primaria Beall cuando la junta directiva votó de manera unánime por cerrar esa escuela y no Douglas.

“Me siento muy triste porque pensé que iban a tomar la mejor decisión como dicen ellos porque según ellos, dicen que porque hay más terreno pero ese terreno está contaminado y no es justo lo que están haciendo”, Cinthia Molinar, madre de familia.

“Desafortunadamente cada vez que hablamos con padres de una escuela, cierren escuelas pero no cierren el mío pero tenemos que ajustarnos para proteger el distrito a largo plazo”.

Según autoridades de este distrito, estos cierres se llevan a cabo para mejorar la situación financiera y aprovechar esos fondos en programas educativos.

“Alrededor de tres millones de dólares para el año que entra obviamente con tiempo va a haber ajustes pero la idea es que queremos que cada maestro y empleado si va con sus estudiantes no queremos y estamos bien comprometidos a no impactar a nuestros empleados de nuestro distrito, podemos impactar edificios pero no queremos impactar a nuestros empleados”, Trent Hatch, Distrito Escolar de El Paso.

Por su parte padres de familia aseguraron no estar conformes con esta decisión y seguirán en la lucha que llevan desde hace años.

“Que se preparen porque no nos vamos a dejar y ahorita estamos destrozados por esta decisión pero a donde nos tengamos que ir vamos a luchar”.