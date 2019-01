Acusado de masacre de banco en Florida está fascinado por la violencia

(NOTICIAS YA).- El hombre que disparó dentro del banco SunTrust en Florida, cobrando la vida de 5 personas, estuvo por mucho tiempo “fascinado con la idea de matar”, dijo en una entrevista a WSBTV su exnovia.

Sin embargo, las personas a quienes les advirtió sobre dicho pensamiento, no lo tomaron en serio y no hicieron nada al respecto.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, todas las víctimas eran mujeres, una de ellas una mexicana de 37 años que trabajaba en el banco.

Las autoridades identificaron al asesino como Zephen Xaver, de 21 años, quien por alguna razón, “siempre ha odiado a las persona y ha querido que todos se mueran”,dijo Alex Gerlach a WSBTV, horas después de la masacre. Xaver también fue un aprendiz de oficial correccional en la Institución Correccional de Avon Park desde noviembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019. Según el Departamento de Correcciones de la Florida, no tenía antecedentes disciplinarios durante su empleo, de acuerdo con WPTV.

En una entrevista con el Washington Post, Gerlach también comentó que Xaver compró un arma de fuego la semana pasada y que nadie pensó sobre las consecuencias, ya que decían, que a él siempre le habían gustado las armas.

“A cada persona que le dije, no tomaba la situación en serio y es muy lamentable que tuvo que llegar a esto”, dijo Gerlach.

Según Récords públicos, Xaver y su madre se mudaron a Sebring el pasado otoño de Indiana.

De acuerdo con las autoridades, tras realizar el tiroteo en el banco SunTrust, Xaver llamó a las autoridades y confesó: “He matado a cinco personas”. Luego Xaver se atrincheró y cuando las negociaciones fracasaron, el equipo SWAT irrumpió, lo capturó y descubrió los cuerpos, dijo la policía. Los investigadores no ofrecieron un posible motivo, y un portavoz de la policía dijo que no sabía si el ataque comenzó como un robo. Las víctimas no fueron identificadas de inmediato. Nadie más estaba dentro del banco.

“Hoy ha sido un día trágico en nuestra comunidad”, dijo el jefe de la policía de Sebring, Karl Hoglund, durante una conferencia de prensa el miércoles. “Hemos sufrido pérdidas significativas a manos de un criminal sin sentido que cometió un crimen sin sentido”. Dijo que más información se dará a conocer en una conferencia de prensa el jueves.

Esta noticia sigue en desarrollo.