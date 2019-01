Confirman la tercera muerte por influenza en El Paso

(NOTICIAS YA).- Autoridades de salud en El Paso dan a conocer detalles de la tercera víctima fatal a consecuencia de la influenza.

En esta ocasión la víctima es una mujer de aproximadamente 80 años y quien no estaba vacunada contra la influenza.

Para la tercera semana de enero, reportan en El Paso 661 personas infectadas con el virus de la influenza a comparación de 1,540 reportadas durante estas mismas fechas pero del año 2018.

“La tendencia que estamos viendo en este momento es que la cantidad de casos de gripe que se reportan continúa aumentando“, comentó Fernando González, epidemiólogo.

La segunda víctima del 2019 fue una mujer en sus 20s que si se había vacunado contra la influenza. A pesar de esto, expertos recomiendan vacunarse.

La primer muerte del año fue un un hombre de más de 80 años.

Las autoridades continúan pidiendo a la comunidad ponerse la vacuna contra la influenza en especial adultos mayores y niños, hay residentes como Ruth Silva que cree innecesario vacunar a su hija.

“Tengo varios años y gracias a Dios no se me enferma así que no he visto la necesidad de ponerle la vacuna contra la gripa pero no estaría mal que se la pusiera”.

Con los pequeños en clases, autoridades piden a la comunidad extremas precauciones ya que al ser una enfermedad viral y no contar con la vacuna puede llegar a ser más fácil que menores se contagien.

“Hacemos un llamado a todas estas personas que van a regresar a clases y las personas que no se han vacunado, este es el momento la vacuna tarda hasta dos semanas en hacer efecto completo y por supuesto el lavado de mano, en cuanto empiecen los síntomas ir con el médico, si estamos enfermos quedarnos en casa”.

Si desea más información sobre estas prevenciones puede entrar a http://www.epsalud.com.

