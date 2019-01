Obligan a familia a bajar de avión por quejas de mal olor

(NOTICIAS YA).- Una familia de Michigan fue obligada a bajar de un avión de American Airlines en Florida debido a supuestas quejas de otros pasajeros sobre su olor corporal.

Yossi Adler, de 36 años, su esposa Jennie y su hija de 19 meses, estaban sentados en un vuelo de Miami a Detroit cuando personal de la aerolínea les pidió que bajaran del avión, la noche del miércoles.

“Dijeron: ‘Señor, la gente se ha quejado de que tienes olor corporal’”, dijo Adler a NBC News el jueves. “Dije: ‘¿Disculpe? Necesito llegar a casa. No tengo olor corporal’”.

Pero a la familia no le permitieron abordar y regresaron a casa hasta el jueves.

“A la familia Adler se le pidió que bajara del avión anoche después de que varios pasajeros, junto con los miembros de nuestra tripulación, se quejaran de su olor corporal”, informó American Airlines en un comunicado.

Además, agregaron que les ofrecieron alojamiento y comidas en un hotel, mientras reservaron un vuelo hacia Detroit para el jueves, según detalla NBC News.

Adler, quien es un consultor de negocios de Southfield, en Michigan, acusó a la aerolínea de señalar a su familia porque son judíos.

“Hay una razón religiosa por alguna razón por la que me están echando del avión. No tenemos olor, ¿de acuerdo? Nadie aquí tiene olor”, es parte de lo que se le escucha decir a Adler en un video que filmó mientras discutía con personal de la aerolínea en tierra.

Momentos después, un miembro de la tripulación de tierra preguntó: “Ahora me dijeron por razones religiosas que no se bañan, ¿es eso lo que dijeron?”.

Inmediatamente Adler respondió, “¡No, no lo hice! Me ducho todos los días. Dije que me echaste por razones religiosas”.

A pesar de la querella, el testimonio de la familia y del video, American Airlines insistió en que el olor corporal, no la religión, estaba detrás de la respuesta de su tripulación el miércoles por la noche.

Durante la entrevista, ya en su casa en Detroit el, Adler insistió en que no olía mal el miércoles por la noche, y que él y su esposa se bañan a primera hora cada mañana.

“Y todavía no han dicho cuál de nosotros se supone que tenía olor corporal. ¿Era yo, mi esposa, mi bebé?”, sentenció Adler él dijo.

Un caso similar se registró en la Universidad de Houston, luego de que un profesor instara a sus alumnos, poniendo especial énfasis en los originarios de India y Asia, a estar conscientes de los problemas con el olor corporal.

La institución defendió al profesor de ingeniería este jueves. Sin embargo, aclararon que el mensaje fue enviado en 2017 y que entonces tomaron medidas disciplinarias en contra del maestro.