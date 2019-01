Hijos de Chapo ordenaron asesinar a periodista mexicano; viuda reacciona

(NOTICIAS YA).- Griselda Triana, viuda del periodista mexicano Javier Valdez, asesinado en Culiacán, Sinaloa el 15 de mayo de 2017 reclama justicia para su marido y su familia luego de enterarse que los .hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron los que ordenaron su asesinato. Griselda se enteró por los reportes del juicio del siglo, luego de que Dámaso López reveló detalles de una entrevista que le concedió al diario Río Doce.

Griselda se presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo confrontó y le exigió justicia durante su conferencia matutina.

“Son los hijos Joaquín Guzmán Loera mandaron asesinar a Javier y eso en mi familia y en mi persona, es algo muy fuerte. Aquí lo que yo vengo a pedir y a exigir a que no descarten ninguna línea de investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Javier. A mí no me importa de qué organización criminal sean los autores del asesinato de Javier”, expresó la esposa de Javier Valdez.

Griselda aseguró que ayudará la nueva Fiscalía Especializada en Atención a Derechos de Libertad de Expresión con documentos y archivos de Javier Valdez para fortalecer lo que lleve de avance el caso.

La #ConferenciaPresidente también es una tribuna ciudadana. El #GobiernoDeMéxico acompaña a Griselda Triana en todo el proceso de la investigación del asesinato del periodista Javier Valdez — el caso está siendo atendido personalmente por la Sria. de Gobernación @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/rQ21dBKJhi — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 25, 2019

“No se descarta una sola línea de investigación. Todas las líneas serán abordadas hasta dar con los responsables. Fuera de lo que se sigue en las cortes de Nueva York, aquí se busca los autores criminales de este y otros crímenes contra periodistas”, leyó la secretaria de gobernación: Olga Sánchez Cordero.

Las declaraciones y señalamientos vertidos por Dámaso López Núñez, el licenciado, fueron hechas durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera durante el inicio de la penúltima semana de enero en la corte de Nueva York. Dámaso nacido en 1966 fue líder del Cártel de Sinaloa y se enemistó con los hijos de Joaquín luego de disputarse el liderazgo del cártel, fue arrestado el 2 de mayo de 2017. Previo a su captura había concedido una entrevista a Río Doce a Javier Valdez en la que aclaraba su postura sobre la carta que enviaron los hijos de El Chapo al periodista Ciro Gómez Leyva en febrero de 2017, acusándolo de la autoría intelectual de un ataque en su contra. Los hijos del Chapo amenazaron a Javier para censurar la entrevista, no lo lograron lo que los llevó a vengarse, según Dámaso bajo declaración en la corte de Estados Unidos.