10 víctimas de fraude demandan a supuesta abogada de migración

(NOTICIAS YA).- Una supuesta abogada que realizaba trámites migratorios fue arrestada por engañar al menos a 10 personas en Texas. Hasta ahorita hay 10 personas más que se vieron afectadas por Juana María Rodríguez

Juana María Rodríguez acusada de robo y fraude pues supuestamente cobró a sus clientes diferentes montos de dinero para realizarles trámites migratorios haciéndose pasar por abogada de inmigración.

Algunos de sus clientes la reconocieron y decidieron denunciarla ya que tampoco han obtenido resultados desde hace mucho tiempo.

Autoridades de McAllen recibieron una denuncia de una de sus víctimas que señala que en el 2011 Juana María Rodríguez laboraba en el Valle de Texas y supuestamente la estafó al incumplir con lo prometido.

“Yo a ella en los recibos que tengo aquí son como 3 mil dólares y ella sin que ella me diera recibos le di como 4 mil dólares porque ella me prometió que me iba a dar una carta de sostenimiento que me pedía migración”, comentó una de las víctimas.

Desde el mes de noviembre que la sospechosa abandonó la oficina que rentaba ubicada en la calle Washington y de acuerdo a la propietaria del edificio le quedo debiendo el último mes de renta y no le entregó las llaves del inmueble

La coordinadora de crímenes especiales en el condado Starr mencionó que podría enfrentar más cargos esta mujer ya que a lo largo de esta semana a recibido múltiples llamadas para denunciarla,