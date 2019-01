Clientes de restaurante dejan nota “no hay propina para inmigrantes”

(NOTICIAS YA).- El dueño de un restaurante en Nueva Jersey publicó un acto racista del que fueron víctimas la semana pasada ya que unos clientes dejaron una nota en su recibo, la cual decía “no hay propina para inmigrantes”.

La situación expuesta en redes sociales está escrita en inglés por el dueño del café “Under the Moon” en Bordentown, Nueva Jersey, quien con un post público desde su cuenta personal dijo lo siguiente:

“Me disculpo de antemano por lo que puede ser un largo post. El jueves por la noche tuvimos una pareja que vino a cenar a nuestro restaurante, sus edades oscilaban en los 40 años, ellos estaban muy complacidos sobre la comida, la decoración y el servicio.

El post continúa: “al llegar parecían muy entusiasmados con cenar en Under the Moon, complementando el ambiente, nuestro mesero le dio todas las recomendaciones. Al final del servicio, nuestro mesero tomó el recibo de la mesa, les dijo buenas noches a los clientes y les dio las gracias cuando se iban.

Mientras nuestro mesero cerraba por la noche y conciliaba los recibos de ventas, se dio cuenta de que estos clientes habían escrito una nota en la parte posterior de su factura que decía “Don’t tip immigrants” (no le des propina a los inmigrantes).

Solo puedo asumir que escucharon a nuestro mesero bilingüe estadounidense hablar en español a otro empleado. Estoy absolutamente sorprendido por esta ignorancia descarada.

Mi nombre es Santiago Aristides y he sido propietario de Under the Moon Café durante los últimos 13 años, en una comunidad increíble que nos ha abrazado a mí ya mi familia desde abril de 1991. Estamos extremadamente orgullosos de ser parte de la comunidad.

Soy un inmigrante muy orgulloso. Vine a este maravilloso país para un futuro mejor que con mucho sacrificio, dolor de corazón, dolor y sudor, he logrado.

Mi familia ha trabajado incansablemente para crear una gran vida y se la debo a este país y todas sus oportunidades. ¡¡¡América siempre ha sido genial!!!.

La inmigración y la mezcla cultural son lo que creó este país especial; realmente creo que los inmigrantes son contribuyentes clave para nuestra sociedad. Además, soy gay, en Under the Moon aceptamos a todas las personas pero no la ignorancia y la discriminación. POR FAVOR NO VUELVAS!

