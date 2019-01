Despiden a guardia de seguridad por detener a sospechoso huyendo

(NOTICIAS YA).- Un guardia de seguridad fue despedido de un Best Buy de Roseville, California, luego de que derribara a un hombre que corría por el estacionamiento huyendo de oficiales del Departamento del Alguacil.

Las imágenes de vigilancia, tomadas por la familia del guardia, identificado como Tyler por un medio local, muestran a los oficiales del Condado de Placer persiguiendo a un sospechoso a través de una plaza comercial de Roseville.

Tyler, un veterano del ejército, estaba trabajando cuando notó que un hombre, identificado más tarde como Timothy Trujillo, de 35 años de edad, derribó a un oficial.

Explicó que vio como antes los oficiales se habían acercado cuando estaba en una camioneta para arrestarlo.

“Cuando se enfrentaron a él, el hombre golpeó a uno de los detectives y trató de huir, que es cuando el guardia de seguridad lo abordó, impidiéndole escapar”, dijo el teniente Andrew Scott, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Placer.

El guardia explicó que lo vio correr adelante de él y pensó que estaba haciendo lo correcto al involucrarse para detenerlo para que finalmente, los alguaciles pudieron arrestar a Trujillo.

Pero su acto para detener al sospechoso no fue reconocido, sino todo lo contrario.

“Comprendí que cuando volviera allí me metería en algún tipo de problema porque la política de Best Buy dice que no debemos tocar a nadie”, afirmó.

Una semana después su gerente le informó que tendrían que despedirlo pr usar fuerza excesiva e ir contra la política de Best Buy de no intervenir.

Un representante de Best Buy emitió una declaración en la que señala que “los empleados no deben perseguir a criminales potenciales fuera de la tienda. Perseguir a un individuo en el estacionamiento crea un riesgo de seguridad que no vale la pena tomar, sin importar cuán noble sea la intención de un empleado “.

Tyler dice que no tiene malos sentimientos hacia la empresa, por el contrario dijo estar feliz de saber que ayudó a poner a un criminal tras las rejas.

“Parecía que era lo correcto. Como dije, era alguien que huía de la policía, parecía lo más lógico”, dijo Tyler.

Trujillo enfrenta varios cargos que incluyen asalto, posesión de drogas y robo.