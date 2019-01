VIDEO: Conduce con hombre en el capó en incidente de ira en la carretera

(NOTICIAS YA).- Un pequeño choque en una carretera de Massachusetts llevó en un impresionante incidente de ira en el que un hombre terminó en el capó de una camioneta conducida frenéticamente hasta que un misterioso buen samaritano armado detuvo al conductor.

Las autoridades dicen que una persona no identificada ordenó a Mark Fitzgerald, de 37 años, a punta de pistola que saliera de su camioneta, lo que permitió que Richard Kamrowski, de 65 años, bajara del auto ileso.

“El conductor del SUV finalmente se detuvo, creemos con la intervención de algunos buenos samaritanos, y fue detenido por los soldados que respondían”, dijo el vocero de la Policía del Estado de Massachusetts, David Procopio.

Los investigadores explicaron que Kamrowski y Fitzgerald habían estado intercambiando información sobre sus seguros después de un pequeño golpe en la I-90 el sábado por la tarde, pero de pronto comenzaron a discutir.

La discusión entre los conductores subió aún más de tono cuando Fitzgerald trató de alejarse y fue seguido por el hombre mayor, quien estaba en el camino y de pronto saltó al capó del SUV.

“Pensé que iba a atropellarme y, no sé, no creo que se detuviera, simplemente siguió yendo rápido, lento, rápido y luego lento, intentando que me deslizara, y no estaba bajándose del auto”, dijo Kamrowski a Boston 25 News.

Fitzgerald continuó conduciendo, sin importar que llevaba un hombre en el capó, por 2 o 3 millas, alcanzando velocidades de hasta 70 mph.

La escena fue vista por varios conductores, algunos de los cuales grabaron video, que alarmados intentaron detener el incidente.

Pero nada detuvo al frenético conductor hasta que apareció la misteriosa persona armada.

El buen samaritano armado terminó con todo antes de que ocurriera una tragedia y de que llegaran las autoridades, mientras a los otros conductores les quitaron su licencia.