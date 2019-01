Estos son los artistas del show del medio tiempo del Super Bowl LII

(NOTICIAS YA).- La banda que tres veces ganadora del Grammy Maroon 5 ha sido anunciada para el show de medio tiempo del Super Bowl LIII el 3 de febrero en Atlanta. Maroon 5 estarán acompañados de grandes artistas como el rapero nominado al Grammy, Travis Scott, y el nativo de Atlanta, Big Boi. Esta será una ocasión muy especial ya que será la primera vez que exista una diversidad de géneros tan amplia en el escenario del Super Bowl.

Maroon 5, Travis Scott y Big Boi se suman a la lista de grandes artistas que han formado parte del show de medio tiempo, tales como Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Missy Elliott, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Nicki Minaj, The Who, Bruce Springsteen & The E Street Band, Tom Petty and The Heartbreakers, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney, U2 y muchos más.

El show de medio tiempo del Super Bowl presentado por Pepsi, el evento musical más visto del año, será transmitido a través de CBS desde el estadio Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Es una producción de NFL Network y será producido por Ricky Kirshner y dirigido por Hamish Hamilton.

La banda compartió en sus redes sociales un adelanto de lo que podrá ver en el estadio mercedes Benz:

Maroon 5 es una de las bandas pop más reconocidas mundialmente. La agrupación ha sido acreedora de tres premios GRAMMY®, vendiendo más de 53 millones de álbumes, 48 millones de sencillos en todo el mundo y han obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. El quinto álbum de la banda ‘V’, debutó en el #1 de la lista Top 200 de Billboard, incluyendo los éxitos #1 ‘Maps’, ‘Animals’ y ‘Sugar’. La banda lanzó su sexto álbum de estudio ‘Red Pill Blues’ en 2017, el cual debuta con el exitoso sencillo ‘Girls Like You’ junto a Cardi B, el cual se posicionó como el #1 en el Top 40, #1 de Adult Pop, y #1 del Hot 100 de Billboard durante siete semanas consecutivas.