Incrementan estafas en Lawrence y autoridades advierten qué debes hacer

(NOTICIAS YA).- Cada día son más los casos de estafa reportados en la ciudad de Lawrence por personas que se hacen pasar por representantes de agencias gubernamentales o por personal de compañías de servicios públicos.

LEE: Advierten sobre estafas de préstamos y empleos a trabajadores federales

Thomas Cuddy, detective regional dijo a noticiasya.com “hay personas que van a las casas de residentes y se hacen pasar por alguien que no son. Tenemos personas que simulan ser representantes de diferentes entidades e intentan vender servicios para obtener su información o pretenden ser de la compañía eléctrica”.

Mercedes Acevedo, residente de Lawrence dijo “me visitaron me hicieron creer que me iban a ayudar a que mi factura me llegara mas económica, mas barata pero lo que hizo fue que me subió mucho de precio y cuando yo quise cortar con ellos yo tuve que pagar 300 dólares más, eso es una pura estafa”.

LEE: Escuelas Públicas de Rio Rancho advierten sobre estafa telefónica

Por su parte, Geovanny Rodríguez, vicepresidente del concilio insta a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad, “definitivamente les recomendamos a las personas que estén bien pendiente a este tipo de estafa ya sea la estafa del agua, ya sea la estafa de la electricidad ya sea cualquier tipo de estafa pidiéndole cualquier tipo de identificación.