Sacan a mujer de vuelo de United por llamar cerdos a 2 pasajeros

(NOTICIAS YA).- Una mujer fue sacada de un vuelo de United tras decir que los pasajeros que estaban a sus lados eran unos cerdos grandes.

La mujer estuvo quejándose en el asiento y al parecer estaba hablando por su celular y dijo “Por Dios, no sé cómo voy a hacer esto por las próximas cuatro horas.

El vuelo era desde Las Vegas a Newark, reportó el New York Post.

Agregó “esto es imposible porque me están aplastando. Algo increíble. Al menos me mantendrán caliente. Luego dijo “No me puedo sentar aquí porque ambos son tan grandes que no puedo sentarme aquí”.

Otra pasajera, identificada como Norma Rodgers, una enferma de Nuava Jersey, captó el momento en video y le hizo un comentario no muy agradable.

Sin embargo, la mujer continuó “Yo puedo hacer esto, yo comí una ensalada. Acto seguido, Rodgers llamó a una azafata por ayuda para que le buscaran otro asiento a la mujer y le pidieron si podía esperar en el fondo del avión en lo que resolvían.

Es entonces que otro pasjero le dijo a la mujer que se debería de sentir avergonzada y que lo que estaba haciendo estaba mal.

La mujer entonces le respondió que no estaba siendo politicamente correcta y entonces que por qué no trataba de sentarse entre dos cerdos.

Luego de esta confrontación la mujer fue bajada del avión.

Robert Einhorn, portavoz de United dijo que “los asistentes de vuelo de United se preocupan por la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes, razón por la cual actuaron rápidamente para encontrar un asiento diferente para la cliente problemática. Cuando quedó claro que el comportamiento de esta pasajera probablemente sería problemático en este vuelo, se le proporcionaron arreglos de viaje alternos a primera hora de la mañana siguiente.