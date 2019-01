Autoridades de Venezuela detienen a periodistas que cubrían protestas

(NOTICIAS YA).- La agencia de noticias EFE informó a través de su cuenta oficial de Twitter y uno de sus artículos que dos periodistas de su oficina en Caracas fueron detenidos en la noche del miércoles por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según periodistas de EFE, los detenidos son el español Gonzalo Domínguez Loeda y la colombiana Maurén Barriga Vargas, quienes habían viajado desde Bogotá para cobertura especial en Venezuela.

El servicio de noticias EFE además denunció que el periodista colombiano Leonardo Muñoz, de quien no se conoce su paradero desde la mañana del miércoles, fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, expresó a través de su cuenta de Twitter su rechazo ante la “desaparición” de Leonardo Muñoz, fotógrafo colombiano de la agencia EFE, durante su asignación este miércoles en Venezuela mientras cubría las protestas. Trujillo asegura que el cónsul colombiano, así como el encargado de negocios, se encuentran al tanto de la situación.

Trujillo habla de una “detención”. La agencia EFE, servicio para el que trabaja el fotógrafo, inicialmente aseguró que Muñoz y su motorista se encuentran “desaparecidos”. Ambos no han podido ser localizados luego de que salieran a cubrir las protestas de la oposición venezolana esta mañana.

EFE, además, asegura haber informado a las autoridades sobre este hecho y dicen que hasta el momento no han recibido respuesta.

“Muñoz llegó a Caracas el pasado 24 de enero junto a otros dos compañeros desde Bogotá y pasó los oportunos filtros migratorios para realizar su labor en Venezuela. El equipo fue registrado por las autoridades en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y allí declararon la labor periodística que iban a realizar en Venezuela”, según la nota periodística de la agencia internacional de noticias.

Este miércoles, se dieron a conocer las detenciones de periodistas venezolanos, chilenos y franceses. Al respecto, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo a través de su cuenta de Twitter que “los periodistas retenidos”, sin especificar cuáles, no contaban con la respectiva solicitud del permiso de trabajo que usualmente otorgan los consulados.

CNN no ha podido confirmar independientemente si es que Leonardo Muñoz y su motorista fueron “detenidos”.

Las autoridades del gobierno venezolano no se han pronunciado sobre estos casos de forma específica. Sin embargo, en su programa televisivo “Con el Mazo Dando”, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, reiteró los comentarios del canciller Arreaza aduciendo que “los periodistas” (sin especificar cuáles) no cuentan con los permisos laborales.

Cabello dijo: “El que venga con permiso pa’ trabajar (sic), porque tu sabes que hay gente que llega y que no tiene permiso de nada y quiere comenzar a trabajar como si fuera un gallinero. No, este es un país que se respeta. El que no tenga permiso para trabajar no puede venir a trabajar”.

*Con información de CNN Español