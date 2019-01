¿Cómo bloquear llamadas no deseadas?

(NOTICIAS YA).- Tanto en iOS de iPhone como en los teléfonos Android existe una opción para evitar el acoso telefónico mediante las llamadas de fraude, de estafas o ventas no solicitadas. Cada vez es más frecuente el reporte de la filtración de nuestros datos básicos con algunas aplicaciones y para evitar ser molestado hay que ubicar la opción de No molestar, Do Not Disturb, con el icono de una media luna.

En ambos sistemas operativos debemos encontrar la opción de No Molestar. Para iOS se encuentra como acceso directo al deslizar la pantalla hacia arriba, darle tap al ícono de la media luna y el menú nos dará algunas opciones en las que podemos restringir la recepción de llamadas a los contactos registrados o guardados que se tienen en el celular y así evitar que números desconocidos nos sorprendan.

En la versión 9 de Android, en Pie, puedes acudir a las opciones de Sonido, elegir No Molestar en donde aparecen opciones similares a las del iPhone, con la alternativa de evadir las llamadas de números no registrados.

Es importante que mantengas tu teléfono actualizado, pues la opción de No Molestar inició como la alternativa de mantener el teléfono activo bajo las aplicaciones que funcionaran fuera de internet y bloqueaba por completo el servicio telefónico. Ahora es más complejo y permite una alternativa para aumentar nuestra seguridad.