Estafaron a familia que pagó hasta 40 mil dólares por una casa

(NOTICIAS YA).- El dueño de una constructora en Texas dice que fue víctima de fraude cometido por uno de sus ex empleados. Las autoridades se encuentran investigando el caso. El dueño de la constructora de casas asegura que él no tiene nada que ver con los miles de dólares que varias víctimas dicen haber dado al acusado como depósito.

“Ahorita tenemos realmente un abogado que está trabajando para poner.. Vamos a comenzar con demandas”, comentó Delfino Gaona, dueño de constructora Keystone

Autoridades de Mission han confirmado estar investigando el caso y están en la búsqueda del acusado Juan Garcia Jr por presuntamente crear un contrato falso, tomar un depósito de 15 mil dólares de una familia.

“Ahorita tengo una víctima que Juan García le quitó 40 mil dólares en efectivo, vino con nosotros pensando que Juan era el dueño, le dieron 40 mil dólares, inclusivamente ahora”, dijo Delfino

La víctima que perdió 15 mil dólares dice que todo empezó a través de redes sociales, cuando García decía ser representante de otras 3 compañías de construcción.

“Miraba que el vendía casas y que ponía subdivisiones que iba vender solares y casas y yo andaba buscando una casa y me mando mensajes que si no quería una casa, que tenía varias de venta”

Esta víctima tenía la esperanza de comprar su hogar a unos meses de la llegada de sus gemelos: “y pues me mandó mensaje que si no quería, si no estaba interesado en una casa, le dije que sí y ya me comenzó a explicar cómo trabajaba todo del Owner Finance”

Si usted reconoce al sospechoso y tiene información que pueda lograr el arresto puede hacer una llamada anónima a la línea de alto al crimen.