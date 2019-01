VIDEO: Así vive parte de la diáspora venezolana en Tampa Bay

(NOTICIAS YA).- El venezolano no es un pueblo acostumbrado a emigrar, por eso siempre tiene su tierra en el corazón y en la mente. Desde hace ya varios años la crisis ha llevado a miles a salir de sus país y llegar a una realidad donde es extranjero y debe adaptarse a una nueva vida.

La zona central de la Florida a diario se convierte en hogar de personas que salen de Venezuela buscando un futuro y huyendo de una crisis, que hace imposible adquirir lo más basico: alimentos y medicinas. Wuienes llegan procedentes de ese país suramericano, tienen, en su gran mayoría, un perfil similar.

LEE: Tampa y Orlando se unen a recolección de insumos para venezolanos

Estos venezolanos que han llegado cargados con sus esperanzas y sus miedos, sus tristezas y tambien sus ilusiones.

Maikol y Gridsy Gonzalez llegaron hace un año con su hija Viviana, procedentes de Caracas. Desde entonces han hecho de todo para que a ella no le falte y aunque en Venezuela es licenciada en Recursos Humano ahora tuvo que optar por un trabajo muy diferente. El reportero de Noticias Ya y Univision, David Pérez Hansen, habló con ellos.

LEE: Familia venezolana recuerda a los suyos en época navideña a distancia

“Acá ahora te limpio 15 baños diarios. Nunca pensé que yo iba a hacer eso. Mas bien me siento como orgullosa y fuerte Me siento muy fuerte”, dijo Gridsy a Noticias Ya. “Porque es un trabajo rudo, un trabajo que yo pensé que nunca haría y lo hago más que por la fuerza física, lo hago por mi madre, por ayudarla, por ella”, agregó.

Por otro lado, su esposo Maikol trabajó en una empresa de gran reconocimiento en Venezuela. Ahora no le quedó de otra que trabajar como mesonero,

Antes uno iba quizas a un restaurante y uno quizas no tomada mucho en cuenta el trabajo que hacia el cocinero, o el mesero o el muchacho de la barra”, dijo Maikol a Noticias Ya. Ahora nos ha tocado a nosotros estar de este lado y es cuando nosotros hemos valorado quizás eso, nos hace a nosotros más humanos, nos hace más sensibles”.

Genis Nvarro, es abogado y solía ser profesor universitario en Venezuela. Ahora, trabaja como conductor de Uber y Lyft.

“Les estoy dejando a mis hijos una cosa que con herencia patrimonial no se deja “, dijo Navarro a Noticias y ¿qué les estoy dejando? les estoy dejando el gran ejemplo que en la vida hay que luchar, hay que esforzarse, hay que trabajar”.

LEE: Negocio familiar en Tampa regala alegría a niños de Venezuela

Hernan lugo Galicia es periodista. Trabajó durante más de veinte anos en el diario El Nacional de Caracas y hace poco más de 12 meses se vino a los Estados Unidos. El reportero Pérez Hansen le preguntó por qué escogió Tampa y no Miami, como lo han hecho muchos venezolanos

“Bésicamente tiene que ver con que Miami es muy cara, en cambio, Tampa reune las condiciones que el alquiler de un apartamento, incluso de casas, son mas baratos”, dijo Lugo Galicia a Noticias Ya.

Pero mientras Hernan está recien llegado, Juan Carlos Pinto es un venezolano que lleva la mitad de su vida en Tampa, y ha sido testigo de como ha aumentado el número de sus compatriotas, a quienes brinda asesoria gratuita sobre búsqueda de vivienda, colegios y hasta empleos.

“Desafortunadamente si hay algunos casos, como te digo que por razones económicas, no consiguen trabajo, los pocos ahorros que se traen y eso es un grave error que ha cometido el venezolano, a veces se vienen 2,000 o 3,000 dólares y le dicen no: con eso vives posiblemente 3 meses. No, es mentira, es completamente mentira”, exclamó Pinto a Noticias Ya. “Entonces se han visto en la necesidad de tener que comprar un carro para poder trabajar y cuando compras el carro te quedas sin los 3,000 dólares que tenías”.

Y como ellos hay cientos que emigran por todo el país.

En Venezuela se respiran tiempos de esperanza, de esos que podrían hacer que muchos volvieran a su país. Otros, sin embargo, permanecerán en esta tierra, que ahora es la de sus hijos, sin olvidar eso que se lleva en la sangre y que tanto los identifica. Así como la certeza de formar parte de una diáspora cargada de sueños por cumplir en la distancia.