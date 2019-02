Electores en Webb deberán comprobar su ciudadanía

(NOTICIAS YA).- El secretario de estado de Texas, asegura que más de mil votantes registrados en el condado Webb podrían no ser ciudadanos americanos.

De acuerdo a un reporte enviado por la oficina del secretario David Whitley, aproximadamente mil 420 electores podrían no tener ciudadanía. Ahora el departamento de elecciones de Webb enviará cartas a los votantes registrados para solicitar documentos que comprueben su ciudadanía

Nos dan tres documentos que tenemos que ver en origina a un registro de nacimiento certificado expedido por el estado, un pasaporte norteamericano válido y un certificado de naturalización

Grupos de derechos civiles ya presentaron una demanda contra el secretario de estado David Whitley, argumentando que no existe fundamento para este reporte, ya que el estado no está seguro de cuantas de estas personas son de ciudadanas o no.