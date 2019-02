En El Paso ofrecen vacunas gratis para la influenza

(NOTICIAS YA).- Un informe semanal del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, señala que por primera vez en esta temporada, la influenza en Texas está en niveles muy altos.

El informe además muestra que la actividad de la gripe en Nuevo México está en el nivel más alto, y nuestro estado se encuentra en el segundo lugar.

Recuerde que la vacuna contra esta enfermedad sigue siendo el mejor método de prevención.

Si no te has vacunado contra la influenza, este es el momento de hacerlo. Aún continuamos en plena temporada de esta enfermedad y el Departamento de Bomberos de El Paso le pide no bajar la guardia.

Es por ello que durante este mes de febrero estarán ofreciendo vacunas gratuitas contra la influenza y otros servicios médicos sin ningún costo.

“Vamos a proveer de manera gratuita chequeos médicos y además la vacuna contra el flu. Esto se dará gratis a todos los residentes de El Paso y de Hudspeth. Simplemente presentarse con su identificación no hay nada más que se necesite y nuestros paramédicos estarán en sitio”, Enrique Aguilar, portavoz del Departamento de Bomberos.

Para conocer los lugares donde se están ofreciendo las vacunas gratuitas llama al teléfono 3-1-1.

